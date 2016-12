Industrial Processing 2016: Internationale lancering van de nieuwe QuattroTec membraandoseerpompen

De nieuwe QuattroTec serie van Quattroflow (PSG Groep) heeft een uniek werkingsprincipe met een grote nauwkeurigheid van minder dan 0,5%, een breed lineair regelbereik van 1:200 en bovendien weinig pulsatie. De QT doseerpompen worden geleverd in 3 bouwgroottes, met capaciteiten van 1 tot 5.000 l/uur. Ze zijn geschikt voor drukken tot 6 bar en kunnen viskeuze vloeistoffen tot 500 cP doseren. De QuattroTec pompen zijn speciaal ontwikkeld voor hygiënische doseerapplicaties in de voedingsmiddelen-, dranken- en algemene hygiënische industrie. CIP reiniging op maximale capaciteit is mogelijk.

Grote nauwkeurigheid, weinig shear en pulsatie

De QuattroTec (QT) pompen hebben een uniek werkingsprincipe dat gebaseerd is op de werking van een menselijk hart. Elke pomp is uitgerust met 4 membranen. Deze zijn via een nokkenstelsel aan de aandrijfschijf gekoppeld, die op de motoras is gemonteerd. Bij elke kwartslag rotatie wordt een membraan bediend en een persslag gerealiseerd. Dit concept biedt de ideale technologie voor een efficiënte en nauwkeurige dosering en een breed lineair regelbereik.

Het unieke werkingsprincipe van de QT pompen garandeert een bijzonder zachte behandeling van vloeistoffen met een kwetsbare structuur. Ten opzichte van traditionele membraanpompen hebben QuattroTec pompen een pulsatiearme flow, een groot voordeel bij de toepassing van flowmeters en andere gevoelige apparatuur achter de pomp.

Hoog niveau van hygiëne en 2-in-1 werkingsprincipe

De compacte QT viervoudige membraandoseerpompen voldoen aan hoge hygiëne-eisen. De pompen hebben een sealless design, waardoor lekkages worden voorkomen. Als de pompen zijn uitgevoerd met een pomphuis uit RVS 316L (Ra< 0,8 µm) zijn deze geschikt voor CIP-reiniging.

De QuattroTec pompen hebben als extra voordeel dat ze in staat zijn om de CIP-reiniging van de pomp en van het leidingwerk voor hun rekening te nemen. Dit 2-in-1 werkingsprincipe maakt het gebruik van een separate CIP-pomp overbodig, waardoor voedingsmiddelenproducenten aanzienlijk op hun installatiekosten kunnen besparen.



Hoge productveiligheid

Dankzij hun sealless design zijn de QT viervoudige membraandoseerpompen hermetisch gesloten en bieden een hoog niveau van productveiligheid. Optioneel kunnen de pompen worden geleverd met een membraan monitoring sensor.

Uitvoeringen en opties

De QuattroTec QT pompen van Quattroflow zijn speciaal ontwikkeld voor hygiënische doseerapplicaties in de voedingsmiddelen- , dranken- en cosmetische industrie. Ze bieden de ideale oplossing voor het doseren van diverse ingrediënten en toevoegingen, zoals vitamines, enzymen en kleur-, geur- en smaakstoffen.

De QT pompen zijn leverbaar in 3 verschillende groottes (QT 10, 20 en 30). Ze zijn geschikt voor capaciteiten van resp. 1-200, 6-1.200 en 25-5.000 l/uur en drukken tot 6 bar. De pompen kunnen optioneel worden geleverd met gelijkstroom- of servo-aandrijving.

Spin Pompen



Quattroflow is een merk van de gerenommeerde en internationaal opererende pompenfabrikant PSG (Pump Solutions Group), waar Mouvex ook deel van uitmaakt. Sinds 2015 levert Spin Pompen, in zowel Nederland als België, de Quattroflow viervoudige membraanpompen voor doseerapplicaties in de voedingsmiddelen-, cosmetische en algemene hygiënische industrie.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Spin Pompen, tel. 0592-61 41 21 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.