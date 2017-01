Groei voor Big Data en Cloud Analytics in 2017

“We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze portfolio en dienstverlening. De marktvraag dwingt ons daartoe.”, aldus Joost Henskens, sinds oktober eindverantwoordelijk voor alle dienstverlening bij Inergy. “Naast ons eigen Cloud BI/BA Services platform, waarop wij grote klanten zoals PostNL, Obvion, Detailresult (Dirk en Deka), Intergamma hosten, kunnen wij nu ook klanten ontzorgen op Azure en Ama-zon. Het voortdurend blijven aansluiten op de marktontwikkelingen kenmerkt ons als specialist op dit vakgebied.”

Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen en optimale prestaties te blijven garanderen, star-ten per 1 februari Esther van Gilst en Fleur de Beer als corporate recruiters. Zij zullen de vacatures voor ervaren data architecten, engineers, projectmanagers, cloud-specialisten en data scientists in de komen-de maanden gaan invullen.



